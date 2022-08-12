Украину воспринимают как Великобританию 1940-х годов, – Пионтковский
Великобритания больше всего поддерживает Украину в борьбе с террористической россией. Поскольку там видят похожие события, которые были в самой Британии в 1940-х годах, когда страна один на один боролась с Гитлером.
Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что во многих странах СМИ публиковали лжематериалы от российских агентов о войне. Однако ни одной такой получилось не было в Великобритании.
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Пионтковский рассказал, что Джонсон уходит с должности премьер-министра, но оба кандидата на его пост имеют не менее жесткую позицию по поводу войны россии против Украины. И Великобритания повторяла это несколько раз.
Для Британии то, что сейчас происходит, — это возвращение в их историческую "молодость", они воспринимают Украину-22, которая один на один борется с путиным, как борющуюся с Гитлером Британию 1940-х годов,
– подчеркнул публицист.
По его словам. британцы видят эти схожие события.
Он подчеркнул, что огромную роль консолидации Запада в "выработке" оппозиции сыграл именно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон .
"К тому же важно, что Джонсон вполне серьезно рассматривается на должность генсека НАТО в октябре этого года", — добавил Пионтковский.
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Великобритания поддерживает Украину
- В Лондоне недавно решили предоставить нашему государству еще миллиард фунтов. Великобритания очень нас поддерживает и помогает бороться с врагом.
- Также британцы направят новейший авианосец на восточный фланг НАТО и дополнительную 1000 военных. А украинские воины учатся в Великобритании.
- Великобритания в целом стала лидером поддержки Украины в войне с россией. По словам эксперта, в значительной степени она смогла занять такую позицию благодаря брекзиту – выходу из Европейского Союза в 2020 году.
- Кроме того, Великобритания не сдерживает свои санкции против россии и вводит их решительно. Страна уже ввела новые санкции против российских бизнесменов и чиновников. В санкционный список попал и самый богатый человек россии в 2021 году – олигарх Владимир Потанин.