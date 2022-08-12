Великобритания больше всего поддерживает Украину в борьбе с террористической россией. Поскольку там видят похожие события, которые были в самой Британии в 1940-х годах, когда страна один на один боролась с Гитлером.

Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что во многих странах СМИ публиковали лжематериалы от российских агентов о войне. Однако ни одной такой получилось не было в Великобритании.

Мы готовы к войне с россией, – командующий Королевскими ВВС Великобритании

Пионтковский рассказал, что Джонсон уходит с должности премьер-министра, но оба кандидата на его пост имеют не менее жесткую позицию по поводу войны россии против Украины. И Великобритания повторяла это несколько раз.

Для Британии то, что сейчас происходит, — это возвращение в их историческую "молодость", они воспринимают Украину-22, которая один на один борется с путиным, как борющуюся с Гитлером Британию 1940-х годов,

– подчеркнул публицист.

По его словам. британцы видят эти схожие события.

Он подчеркнул, что огромную роль консолидации Запада в "выработке" оппозиции сыграл именно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон .

"К тому же важно, что Джонсон вполне серьезно рассматривается на должность генсека НАТО в октябре этого года", — добавил Пионтковский.

Пионтковский о позиции Британии, ядерном шантаже россии и планах путина: видео



Великобритания поддерживает Украину