Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що в багатьох країнах ЗМІ публікували неправдиві матеріали від російських агентів про війну. Проте жодної такої вийшло не було у Великий Британії.
До теми Ми готові до війни з Росією, – командувач Королівських ВПС Великої Британії
Піонтковський розповів, що Джонсон йде з посади прем'єр-міністра, але обидва кандидати на його пост мають не менш жорстку позицію щодо війни росії проти України. І Британія повторювала це кілька разів.
Для Британії те, що зараз відбувається, – це повернення в їхню історичну “молодість”, вони сприймають Україну-22, яка один на один бореться з путіним, як Британію 1940-х років, яка боролася з Гітлером,
– наголосив публіцист.
За його словами. британці бачать ці схожі події.
Він підкреслив, що величезну роль консолідації Заходу до "вироблення" опозиції зіграв саме прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
“До того ж, важливо, що Джонсон цілком серйозно розглядається на посаду генсека НАТО в жовтні цього року”, – додав Піонтковський.
Піонтковський про позицію Британії, ядерний шантаж росії та плани путіна: відео
Велика Британія підтримує Україну
- У Лондоні нещодавно вирішили надати нашій державі ще мільярд фунтів. Велика Британія неабияк нас підтримує та допомагає боротися з ворогом.
- Також британці скерують новітній авіаносець на східний фланг НАТО та додаткову 1000 військових. А українські воїни навчаються у Великій Британії.
- Велика Британія загалом стала лідером щодо підтримки України у війні з росією. За словами експерта, значною мірою вона змогла зайняти таку позицію завдяки брекзиту – виходу з Європейського Союзу у 2020-му році.
- Окрім того, Велика Британія не стримує свої санкції проти росії і вводить їх рішуче. Країна вже запровадила нові санкції проти російських бізнесменів та чиновників. У санкційний перелік потрапила і найбагатша людина росії у 2021 році – олігарх Володимир Потанін.