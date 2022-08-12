Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що в багатьох країнах ЗМІ публікували неправдиві матеріали від російських агентів про війну. Проте жодної такої вийшло не було у Великий Британії.

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Піонтковський розповів, що Джонсон йде з посади прем'єр-міністра, але обидва кандидати на його пост мають не менш жорстку позицію щодо війни росії проти України. І Британія повторювала це кілька разів.

Для Британії те, що зараз відбувається, – це повернення в їхню історичну “молодість”, вони сприймають Україну-22, яка один на один бореться з путіним, як Британію 1940-х років, яка боролася з Гітлером,

– наголосив публіцист.

За його словами. британці бачать ці схожі події.

Він підкреслив, що величезну роль консолідації Заходу до "вироблення" опозиції зіграв саме прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

“До того ж, важливо, що Джонсон цілком серйозно розглядається на посаду генсека НАТО в жовтні цього року”, – додав Піонтковський.

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