В Украину за 12 марта прибыли почти 20 тысяч человек, 14 тысяч – украинцы

Несмотря на большое количество людей, которые спасаются от агрессии России и убегают из Украины, тысячи людей приезжают сюда. За 12 марта прибыли около 20 тысяч человек.

Среди них украинцев – 14 тысяч. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

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В Украину возвращаются мужчины

Известно, что приехали в Украину в основном мужчины. Они вернулись, чтобы защищать наше государство.

Спасибо сознательным землякам,

– говорится в сообщении.

Заметим, что за 17 последних дней в Украину вернулись почти 234 тысяч украинцев.