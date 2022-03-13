В Украину за 12 марта прибыли почти 20 тысяч человек, 14 тысяч – украинцы
13 марта 2022 , 11:26Читати новину українською
Источник:фейсбук ГПСУ
Несмотря на большое количество людей, которые спасаются от агрессии России и убегают из Украины, тысячи людей приезжают сюда. За 12 марта прибыли около 20 тысяч человек.
Среди них украинцев – 14 тысяч. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
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В Украину возвращаются мужчины
Известно, что приехали в Украину в основном мужчины. Они вернулись, чтобы защищать наше государство.
Спасибо сознательным землякам,
– говорится в сообщении.
Заметим, что за 17 последних дней в Украину вернулись почти 234 тысяч украинцев.