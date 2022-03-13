Серед них українців – 14 тисяч. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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В Україну повертаються чоловіки

Відомо, що приїхали в Україну здебільшого чоловіки. Вони повернулись, аби захищати нашу державу.

Дякуємо свідомим земляками,

– мовиться в повідомленні.

Зауважимо, що за 17 останніх днів до України повернулися майже 234 тисячі українців.

У Дежприкордонслужбі нагадали, що усі пункти пропуску на західному кордоні, окрім "Дзвінкове", працюють у цілодобовому режимі.