Серед них українців – 14 тисяч. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
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В Україну повертаються чоловіки
Відомо, що приїхали в Україну здебільшого чоловіки. Вони повернулись, аби захищати нашу державу.
Дякуємо свідомим земляками,
– мовиться в повідомленні.
Зауважимо, що за 17 останніх днів до України повернулися майже 234 тисячі українців.
У Дежприкордонслужбі нагадали, що усі пункти пропуску на західному кордоні, окрім "Дзвінкове", працюють у цілодобовому режимі.