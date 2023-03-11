Способен вызвать масштабные эпидемии: в Украину завезли зараженные вирусом устрицы

В Украину привезли устрицы с опасным вирусом. Речь идет о продукте, который экспортировали из Франции для продажи в сети "Метро".

Однако на днях выяснилось, что устрицы заражены опасным вирусом. Торговых представителей призвали изъять товар из магазинов в течение двух дней.

Смотрите также Удивительное совпадение: женщину военного привезли с родами в больницу, где он оказался с ранением

Что известно об опасном продукте

В устрицах (Crassostrea gigas), экспортировавшихся из Франции в Украину, обнаружили норовирус. Также отмечается, что:

производитель этих устриц Les jardins ostréicoles de tatihou , Франция,

этих устриц , Франция, упаковщик: Friulpesca SRL, Италия,

получатель товара: ООО "МЕТРО Кэш энд Керри Украина".

Что об этом говорит магазин "Метро"

Представители "Метро Украина" уже отреагировали на инцидент.

Устрицы не попали в продажу. Они были утилизированы, как только мы получили информацию от Госпотребслужбы. Для нас здоровье потребителей один из основных приоритетов,

– сообщил отдел коммуникации.

Чем опасен норовирус

Норовирус – одна из наиболее распространенных причин желудочно-кишечных инфекций вирусного происхождения. Он отличается высокой заразностью и стойкостью, способен вызвать масштабные эпидемии. К нему восприимчивы все, независимо от возраста и пола.

Также отмечается, что нововирус способен выдерживать сильные перепады температур и не реагирует на множество дезинфицирующих средств. Иммунитет после этой инфекции не устойчив, сохраняется от полугода до двух лет (обычно 6 – 8 недель). Впрочем, даже в течение этого периода можно заразиться другим штаммом Норовируса.

Ранее в Украину завезли морепродукты с опасным канцерогеном. В составе замороженного микса, привезенного из Латвии, обнаружили кадмий, запрещенный в странах Евросоюза. Опасный канцероген обнаружили в замороженном миксе морепродуктов производителя Zejiang Zhoufu Food Co. LTD, Китай.