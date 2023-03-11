Однак днями з'ясувалася, що устриці заражені небезпечним вірусом. Торгових представників закликали вилучити цей товар із магазинів протягом двох днів.
Дивіться також Дивовижний збіг: жінку військового привезли з пологами в лікарню, де він опинився з пораненням
Що відомо про небезпечний продукт
В устрицях (Crassostrea gigas), що експортувалися з Франції до України виявили норовірус. Також зазначається, що:
- виробник цих устриць Les jardins ostréicoles de tatihou, France,
- пакувальник: Friulpesca SRL, Italy,
- одержувач товару: ТзОВ "МЕТРО Кеш енд Кері Україна".
Що про це каже магазин "Метро"
Представники "Метро Україна" вже відреагували на інцидент.
Устриці не потрапили у продаж. Вони були утилізовані, як тільки ми отримали інформацію від Держспоживслужби. Для нас здоров’я споживачів один з основних пріоритетів,
– повідомив відділ комунікації.
Чим небезпечний норовірус
Норовірус – одна з найпоширеніших причин шлунково-кишкових інфекцій вірусного походження. Він відзначається високою заразністю і стійкістю, здатний викликати масштабні епідемії. До нього сприйнятливі всі, незалежно від віку і статі.
Також зазначається, що нововірус здатний витримувати сильні перепади температур і не реагує на безліч дезінфекційних засобів. Імунітет після цієї інфекції не стійкий, зберігається від пів року до двох років (зазвичай 6 – 8 тижнів). Втім навіть протягом цього періоду можна заразитись іншим штамом Норовірусу.
Додамо, що раніше в Україну завезли морепродукти із небезпечним канцерогеном. У складі замороженого міксу, який було привезено з Латвії, виявили кадмій, який заборонено у країнах Євросоюзу. Небезпечний канцероген виявили в замороженому міксі морепродуктів виробника Zejiang Zhoufu food Co. LTD, China.