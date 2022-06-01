Украину ждет жаркий день: прогноз погоды на 2 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 2 июня будет теплой и жаркой. В некоторых регионах возможны дожди и влажность воздуха.
Жарко будет во всех регионах Украины. Но в ночь с 1 на 2 июня короткие дожди следует ожидать жителям Востока Украины.
До темы Дожди накроют большинство областей: прогноз погоды на 1 июня.
Прогноз погоды в регионах.
Синоптикиня Наталья Диденко на странице в фейсбуке сообщила, что в большинстве областей Украины стоит ожидать температуру +23...+29 градусов. На юге и востоке до +30 градусов. На Западе – +22…+28 градусов.
Также 2 июня влажная погода с периодическими дождями и грозами охватит большую территорию Украины.
На Востоке, в Крыму и Приазовье осадки должны прекратиться днем.
В Киеве на второй день лета, вероятно, будет кратковременный дождь с грозой, но его стоит ожидать ближе к вечеру. При этом следует быть осторожными, так как во время грозы может усилиться ветер.
Температура воздуха в столице ожидается +25…+26 градусов.
Обратите внимание, что в первый день лета в Украине царила преимущественно дождливая погода, но при этом также было и тепло. Осадки накрыли весь Запад Украины. Кроме того, дожди не обошли и многие другие области на Севере, Востоке и в Центре страны.
На Западе днем 1 июня, несмотря на осадки, не ощущалось холода. Температура воздуха в пределах +22...+25 градусов. Ночью и днем синоптики прогнозировали дожди.
Погода в городах
Ужгород – +25...+27
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +21...+23
Ровно – +22...+24
Житомир – +24...+26
Винница – +27...+29
Одесса – +25...+27
Херсон – +30...+32
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +24...+26
Сумы – +24...+26
Полтава – +26...+28
Днепр – +29...+31
Запорожье – +31...+33
Донецк – +29...+31
Луганск – +28...+30
Харьков – +29...+31
Киев – +25...+27
Прогноз погоды в Украине на 2 июня / Карта Укргидрометцентра.