Часть плана Трампа

Украину, мол, создали вместе австрийский генштаб и USAID. Украина населена в основном россиянами, которые хотят домой в Россию. Украина является диктатурой, где никогда не было выборов, а правят ею нацисты. В Украине незаконно производится оружие массового уничтожения (и во всем этом виноват Джо Байден). Об этом заявил Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

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Следующие несколько недель будет очень трудно. Будет выглядеть, что нас все предали, потому что Америка открыто перешла на сторону врага, а Европа не просыпается.

Это часть мирного плана Дональда Трампа. Ему надо немедленно завершить войну, а Владимир Путин не готов к переговорам. Он готов лишь принять украинскую капитуляцию в виде демилитаризации, "денацификации" и возвращения российских агентов в публичное поле ради развертывания чего-то среднего между ичкерийским и грузинским сценариями.

Рычагов влияния у США на Россию нет (хотя это не так, но использование влияния выглядит скорее как эскалация, а не как быстрое завершение войны). Кроме того, нельзя допустить коллапса российского режима, ведь Россию надо сохранить и использовать против Китая.

В таких условиях все давление пойдет на того, кто выглядит более пригодным для давления, то есть на нас с вами. Украина мешает планам новой американской администрации в двух аспектах.

Во-первых, мы не даем сделать Европу беззащитной.

Во-вторых, мы не даем укрепить Россию, чтобы развернуть ее против Китая. Украина – это досадная помеха, которая должна быть наказана.

Что делать украинцам

Все, что мы можем сделать, – доказать, что мы не более, а менее пригодны к давлению. Что мы не можем уступить давлению, потому что это означает поступиться жизнью наших друзей, родственников, может, нашей собственной. Я вижу, что многие из вас не верят в возможность Бучи и Мариуполя по всей стране, а верят в вежливость и порядочность российских оккупационных войск. Я не знаю, что надо, чтобы эти люди поверили. Сто лет назад такое уже было.

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Не думайте, пожалуйста, что украинская уступчивость приведет к увеличению военной помощи. Ведь военная помощь позволяет продолжать войну, а Трампу надо ее немедленно завершать. Любые благодарности и извинения здесь не помогут.

Все, кто может говорить, писать, влиять на американцев и европейцев, – и так знают, что делать, и уже делают. Всем остальным надо просто держаться. Если вы не можете быть частью решения – пожалуйста, хотя бы не будьте частью проблемы. Не распространяйте чужую пропаганду и чужие нарративы.

Эта информационная атака не будет вечной. Время движется быстро. Выстоим – дальше будет. В мире есть немало сил, которым невыгодно наше поражение. Прежде всего нам самим.