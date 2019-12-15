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      Украину посетит Вселенский патриарх Варфоломей

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      Вселенский патриарх Варфоломей / Getty Images

      Глава Православной церкви Украины Епифаний заявил, что в ближайшее время Украину посетит Вселенский патриарх Варфоломей.

      Соответствующее заявление митрополит Киевский и всея Украины сделал во время литургии по случаю годовщины создания поместной Православной церкви Украины. Правда, когда именно придет Варфоломей, Епифаний не уточнил, передает "5 канал".

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      В то же время глава ПЦУ добавил, что еще несколько церквей присоединятся к украинской поместной церкви в 2020 году.

      Заметим, что ровно год назад, 15 декабря 2018 года, создали Православную церковь Украины. Перед этим состоялся Объединительный собор в Софии Киевской. В тот же день выбрали и предстоятеля ПЦУ – им стал Епифаний. Пока длились все эти мероприятия, на площади перед храмом собрались тысячи верующих.

      Подписание и получение Томоса об автокефалии Православной церкви Украины состоялось 5 – 6 января 2019 года в соборе святого Юрия, кафедральном соборе Вселенского Патриархата.

      К слову, в начале августа в рамках своего визита в Турцию Президент Украины Владимир Зеленский встретился и с Варфоломеем. Во время мероприятия Вселенский патриарх еще раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Украинский гарант, со своей стороны, отметил, что на встрече с Варфоломеем говорил "обо всем, что беспокоит всех". Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил Варфоломея за мощную поддержку.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Вселенський патриархат Епифаний Православная церковь Украины
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