Україну відвідає Вселенський патріарх Варфоломій
Очільник Православної церкви України Епіфаній заявив, що найближчим часом Україну відвідає Вселенський патріарх Варфоломій.
Відповідну заяву митрополит Київський і всієї України зробив під час літургії з нагоди річниці створення помісної Православної церкви України. Щоправда, коли саме завітає Варфоломій, Епіфаній не уточнив, передає "5 канал".
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Водночас очільник ПЦУ додав, що ще кілька церков приєднаються до української помісної церкви у 2020 році.
Зауважимо, що рівно рік тому, 15 грудня 2018 року, створили Православну церкву України. Перед цим відбувся Об’єднавчий собор у Софії Київській. Того ж дня обрали й предстоятеля ПЦУ – ним став Епіфаній. Поки тривали усі ці заходи, на площі перед храмом зібралися тисячі вірян.
Підписання та отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України відбулося 5 – 6 січня 2019 року в соборі святого Юрія, кафедральному соборі Вселенського Патріархату.
До слова, на початку серпня у межах свого візиту до Туреччини Президент України Володимир Зеленський зустрівся й з Варфоломієм. Під час заходу Вселенський патріарх вкотре підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Український гарант, зі свого боку, зазначив, що на зустрічі з Варфоломієм говорив "про все, що бентежить всіх". Крім того, Володимир Зеленський подякував Варфоломію за потужну підтримку.
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