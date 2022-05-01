Так, 24-летний харьковчанин проник в подвал одного из жилых домов и украл у прятавшейся от вражеских обстрелов женщины сумку со всеми ее финансовыми сбережениями. Правоохранители задержали злоумышленника и вернули потерпевшей ее деньги.

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Вора задержала полиция

Правоохранители Харьковской области сообщили, что инцидент произошел 20 апреля. В дежурную часть отделения полиции поступило сообщение от оператора службы 102 о том, что из помещения подвала на улице Гагарина неизвестный украл сумку с деньгами. Потерпевшая пряталась там от вражеских обстрелов.

В сумке женщина хранила все свои сбережения – 30 тысяч долларов США и 100 тысяч гривен. В ходе осуществления следственно-оперативных мероприятий работники сектора криминальной полиции смогли установить лицо, совершившее воровство. Преступником, пытавшимся нажиться в условиях военного положения, оказался 24-летний житель Харькова.

К слову, все украденные деньги у злоумышленника изъяли и передали потерпевшей. Мужчине сообщено о подозрении по статье о краже и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Мужчина пытался украсть все финансовые сбережения женщины, прятавшейся от обстрелов российских оккупантов в подвале / Фото Полиция Харьковской области

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