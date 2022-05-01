Так, 24-річний харків'янин проник у підвал одного з житлових будинків і викрав у жінки, яка переховувалась від ворожих обстрілів, сумку зі всіма її фінансовими заощадженнями. Правоохоронці затримали зловмисника і повернули потерпілій її гроші.

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Крадія затримала поліція

Правоохоронці Харківської області повідомили, що інцидент трапився 20 квітня. До чергової частини відділку поліції надійшло повідомлення від оператора служби 102 про те, що з приміщення підвалу на вулиці Гагаріна невідомий вкрав сумку з грошима. Потерпіла переховувалась там від ворожих обстрілів.

У сумці жінка зберігала всі свої заощадження – 30 тисяч доларів США та 100 тисяч гривень. У ході здійснення слідчо-оперативних заходів працівники сектору кримінальної поліції змогли встановити особу, яка скоїла крадіжку. Злочинцем, що намагався нажитись в умовах воєнного стану, виявився 24-річний мешканець Харкова.

До слова, усі крадені гроші у зловмисника вилучили та передали потерпілій. Чоловіку повідомлено про підозру за статтею про крадіжку й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Чоловік намагався вкрасти всі фінансові заощадження жінки, яка переховувалась від обстрілів російських окупантів у підвалі / Фото Поліція Харківської області

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