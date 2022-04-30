Коли деякі населені пункти Луганщини були окуповані, то поліцейські пішли на так звану співбесіду до представників незаконної квазіреспубліки. Ті ж буцімто представляли окупаційну адміністрацію Росії.

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Під час "працевлаштування" підозрювані погодились добровільно вступити на посади "працівника міліції" новостворених незаконних "структур",

– повідомляє Генпрокуратура.

Такі факти означають, що поліцейські з власної волі почали "служити" в так званих "Новопсковском, Новоайдарском, Сватовском та Беловодском РОВД МВД" незаконної республіки".

Злочин досі розслідують.

Факти держзради в Україні

Нардепи підтримали законопроєкт, згідно з яким збільшується відповідальності за злочини проти основ нацбезпеки під воєнного стану. Тепер ті, хто послаблює нашу оборону чи посягає на суверенітет, матимуть відповідне покарання.

Одним з "показових" прикладів держзради є мер Куп'янська на Харківщині Геннадій Мацегора. Він здав 25-тисячне місто росіянам і вже став фігурантом кримінальної справи.

На жаль, у Харківській області він не один такий мер. За держзраду також затримали очільника Південного Олександра Брюханова, його заступника та керівника місцевого райвідділку поліції.

Поплічника російських окупантів виявили навіть на Львівщині. Служба безпеки України зрадника вже затримала. Спецслужби Росії коригували його роботу й він виконував ворожі завдання. СБУ повідомила, що зловмисник раніше відбував покарання на окупованих територіях. Саме тоді йому російські загарбники й запропонували так звану співпрацю. Хотіли, щоб той передавав розвіддані. Той погодився й тепер буде відповідати за зраду перед судом.

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