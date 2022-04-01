Украли даже кофеварки и чайники: новые подробности, как оккупанты бежали из ЧАЭС

Российские оккупанты вышли из Чернобыльской атомной электростанции, которую контролировали с 24 февраля. Покидая станцию, "вторая армия" воровала даже кофеварки и чайники, тарелки и ложки.

Соответствующую информацию донес в эфире канала "Рада" председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко. Это произошло 31 марта – на 36 день войны и в день выхода оккупантов из ЧАЭС.

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Покидая ЧАЭС, оккупанты воровали даже чайники

Евгений Крамаренко рассказал, что еще утром 31 марта из ЧАЭС начала уезжать российская техника. Затем так называемый оккупант Якушев с позывным "Девяностый" под принуждением предложил составить так называемый "акт". В частности, оккупанты угрожали забрать работников с собой в Беларусь.

После подписания акта солдаты начали мародерить – начали выносить ценные вещи, упаковывать технику, еще оставшуюся на площадке Чернобыльской АЭС, и частично выезжать. Сотрудники в это время находились на своих рабочих местах и ​​им запретили выходить из диспетчерских и кабинетов.

– объяснил директор Госагентства.

Ориентировочно где-то после 2 – 3 часов, когда стало тихо, работники обошли станцию ​​ЧАЭС. На территории уже не было оккупантов. Евгений Крамаренко добавил, что оккупанты многие вещи забрали с собой:

на территории ЧАЭС ничего не оставили, но сотрудники боятся выходить за территорию и очень осторожно ею передвигаются, потому что, возможно, там есть взрывчатка;

украли более – менее ценные вещи – компьютеры, какие-то кофеварки, чайники, несколько контейнеров с имуществом, которое находилось на Чернобыльской АЭС.

Более того, известно, что оккупанты с территории отеля в городе Чернобыле украли сервизы, вилки, ложки, тарелки. Однако пока в этом убедиться невозможно.

К счастью, существенных повреждений инфраструктуры Чернобыльской АЭС не обнаружили.

Однако необходимо убедиться, поэтому днем ​​туда направят работников, которые проверят техническое состояние объектов.

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