Похитили картины Ренуара и Матисса на 9 миллионов: в Италии за 3 минуты ограбили музей
- В вилле Фонда Магнани Рокка неподалеку от Пармы похищены три картины стоимостью 9 миллионов евро.
- Воры украли произведения Сезанна, Ренуара и Матисса, но не смогли проникнуть дальше в музей благодаря системе безопасности.
Преступление произошло ночью 22 марта в вилле Фонда Магнани Рокка, недалеко от Пармы. По сообщениям полиции, грабители за 3 минуты похитили произведения искусства и скрылись.
Благодаря оперативным действиям правоохранительных служб и системе наблюдения, преступники не смогли пройти дальше в музей, об этом сообщает The Guardian.
Что известно о краже?
Четверо мужчин в масках смогли попасть в виллу Фонда Маньяни Рокка и убежать с тремя экспонатами. Воры выломали дверь, попали в комнату на первом этаже и сбежали через музейный сад за 3 минуты. Благодаря вмешательству полиции и систем безопасности воры не имели времени попасть дальше.
По сообщениям итальянских СМИ они похитили: "Натюрморт с вишнями" Поля Сезанна, "Рыб" Пьера-Огюста Ренуара и "Одалиску на террасе" Анри Матисса. Стоимость шедевров составляет более 9 миллионов евро. Это крупнейшее ограбление произведений искусства в Италии за последние годы.
Фонд Маньяни Рокка был основан в 1977 Луиджи Маньяни, композитором и коллекционером искусства, находится в 20 километрах от Пармы, на севере Италии. Кроме уже упомянутых художников известен своей коллекцией работ Дюрера, Ван Дейка, Рубенса, Гойя, Моне и других.
Что известно о похищенных картинах?
Картина Сезанна, создана примерно в 1890 году, принадлежит к серии натюрмортов с вишнями. По данным фонда, эта работа является редкой. Ее особенность в том, что она выполнена акварелью - техникой, в которой художник-постимпрессионист начал работать только в последние годы жизни.
"Натюрморт с вишнями" Поль Сезанн / Фото Alamy
Пьер Огюст Ренуар, один из лидеров импрессионизма. Его работа "Рыбы" создана примерно в 1917 году.
"Рыбы" Пьер-Огюст Ренуар / Фото Alamy
Анри Матисс , один из самых известных представителей фовизма. "Одалиска на террасе", написана в 1922 году
"Одалиска на террасе" Анри Матисс / Фото Alamy
Что известно об ограблениях в музеях?
- Напомним, что это не первое ограбление европейского музея за последний год. В октябре прошлого года мелкие преступники из бедных пригородов Парижа ограбили Лувр. Их задержали, однако драгоценности до сих пор не нашли.
- Также в Испании пропала картина Пикассо по дороге из Мадрида в Гранаду. Стоимость картины оценивают в 600 000 евро.
- В Украине в сфере искусства также скандал. Известный художник Иван Марчук борется за свои картины в суде. Он заявляет, что другие люди пытаются присвоить себе его картины.