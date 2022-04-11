На обнародованном видео, которое появилось в распоряжении 24 канала, можно увидеть, что квартира перевернута вверх дном.
Важно Немецкая разведка перехватила разговоры россиян, где они признаются, как расстреливали мирных в Буче
Российские мародеры рылись в личных вещах, надеясь найти что-то ценное. В домах оккупанты оставили ужасный беспорядок. Ранее стало известно, что захватчики выносили бытовую технику, посуду и даже белье.
Впоследствии все награбленное они передавали своим семьям в Россию с помощью белорусской почты.
Как выглядят квартиры в Буче после прихода оккупантов: смотрите видео