На оприлюдненому відео, яке з'явилося в розпорядженні 24 каналу, можна побачити, що квартира перевернута догори дриґом.

Важливо Німецька розвідка перехопила розмови росіян, де вони зізнаються, як розстрілювали мирних у Бучі

Російські мародери рилися в особистих речах, сподіваючись знайти щось цінне. У помешканнях окупанти залишили жахливий безлад. Раніше стало відомо, що загарбники виносили побутову техніку, посуд та навіть білизну.

Згодом все награбоване вони передавали своїм родинам у Росію за допомогою білоруської пошти.

Цікаво! Раніше журналіст Денис Казанський показав, що російські окупанти зробили з красивим будинком у Бучі. Окупанти вирвали ролети, вибили вікна і розграбували все, що могли. А після себе залишили тільки безлад.

Який вигляд мають квартири у Бучі після приходу окупантів: дивіться відео