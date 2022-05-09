Глава Министерства инфраструктуры отметил, что временный объезд соответствует параметрам дороги третьей категории и рассчитан не только на легковой, но и грузовой транспорт.

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Это критически важно – ведь магистраль М-03 Киев – Полтава является одной из ключевых в стране,

– подчеркнул Александр Кубраков.

По его словам, в кратчайшие сроки дорожники:

устроили через реку Трубеж 7 водопропускных труб;

грунт укрепили геотекстильной решеткой;

на слой песка поклали щебеночно-песчаную смесь;

сверху – асфальтобетонное покрытие;

установили соответствующие знаки.

Министр инфраструктуры указал, что пока в стране идет полномасштабная война логистические связи на освобожденных территориях налаживают благодаря временным объездным путям и переправам.

Александр Кубраков объяснил, что они не только обеспечивают доставку грузов в пострадавшие уголки, но и помогают налаживать и восстанавливать жизнедеятельность населенных пунктов, которые украинским военнослужащим удалось освободить из-под российской оккупации.

На Киевщине удалось возобновить движение на всех переправах, кроме нуждающихся в разминировании.

Соединение Гостомеля и Бучи с Киевом

В районе Гостомеля 29 апреля открыли переправу на трассе М-07 Киев – Ковель – Яготин. Она обеспечит транспортное сообщение между Киевом, Гостомелем и Бучей через реку Ирпень.

По трассе могут курсировать легковые автомобили, грузовики и автобусы. Переправа не только облегчила передвижение горожан, но позволит оживить экономическую жизнь региона.

Планировали восстановить железнодорожный мост

В Киевской области до 8 мая планировалось восстановить железнодорожный мост. К работам были привлечены железнодорожники львовского мостостроительного поезда, а также специалисты Госспецслужбы транспорта.

В течение нескольких недель происходило обустройство ростверков и временных опор. Далее – установка пролетного строения. Восстановление моста позволит "Укрзализныце" вернуть железнодорожное сообщение с рядом городов-сателлитов Киева. Процесс должен был быть завершен до 8 мая .