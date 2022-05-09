Очільник Міністерства інфраструктури зазначив, що тимчасовий об'їзд відповідає параметрам дороги третьої категорії та розрахований не лише на легковий, але і на вантажний транспорт.

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Це критично важливо – адже магістраль М-03 Київ – Полтава є однією з ключових у країні,

– підкреслив Олександр Кубраков.

За його словами, у найкоротші терміни дорожники:

влаштували через річку Трубіж 7 водопропускних труб;

ґрунт укріпили геотекстильною решіткою;

на шар піску влаштували щебенево-піщану суміш;

зверху – асфальтобетонне покриття;

встановили відповідні знаки.

Міністр інфраструктури вказав, що поки в країни триває повномасштабна війна логістичні зв'язки на звільнених територіях налагоджують завдяки тимчасовим об'їзним шляхам і переправам.

Олександр Кубраков пояснив, що вони не лише забезпечують доставлення вантажів у постраждалі куточки, але й допомагають налагоджувати та відновлювати життєдіяльність населених пунктів, які українським військовослужбовцям вдалося звільнити з російської окупації.

На Київщині вдалося відновити рух на усіх переправах окрім тих, які потребують розмінування.

Сполучення Гостомеля і Бучі з Києвом

У районі Гостомеля 29 квітня відкрили переправу на трасі М-07 Київ – Ковель – Яготин. Вона забезпечить транспортне сполучення між Києвом, Гостомелем та Бучею через річку Ірпінь.

Трасою можуть курсувати легкові автівки, вантажівки та автобуси. Переправа не лише полегшила пересування містян, але й дозволить оживити економічне життя регіону.

Планували відновити залізничний міст

У Київській області до 8 травня планували відновити залізничний міст. До робіт залучили залізничників львівського мостобудівельного поїзда, а також фахівців Держспецслужби транспорту.

Протягом декількох тижнів відбувалося облаштування ростверків і тимчасових опор. Далі – встановлення прогонової будови. Відновлення мосту дасть можливість повернути залізничне сполучення з низкою міст-сателітів Києва. Процес повинен був бути завершеним до 8 травня.