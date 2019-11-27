Укравтодор через тендер ищет, кто завершит строительство мостов в Запорожье

Служба автомобильных дорог по поручению Премьер-министра Украины Алексея Гончарука объявила тендер на определение компании-застройщика, которая завершит строительство мостов через Днепр в Запорожье.

Этот мост должен решить острую транспортную проблему в городе, отметил Алексей Гончарук. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Эта проблема накапливалась годами, потому что мост никак не могли достроить. Сегодня сделан реальный шаг. Надеюсь, уже весной начнутся реальные работы, чтобы соединить транспортной магистралью левый и правый берега Днепра,

– заверил премьер.

После определения победителя тендера начнется строительство первой очереди объекта, которая включает 21 искусственное сооружение, в частности, два моста через русло реки Днепр. Первую очередь строительства завершат через несколько лет.

"Впереди – большой пласт работы. Ответственность Укравтодора и Министерства инфраструктуры большая, но я убежден, что они справятся", – заявил Алексей Гончарук.

Что известно о недостроенном Новом мосте через Днепр?Новый мост через Днепр и Старый Днепр – проект из двух мостов и автострады в Запорожье. Они должны были соединить левый и правый берега Запорожья автострадой через Хортицу.



Строительство начато в 2004 году, а, по плану, сдача в эксплуатацию должна быть в 2021 году. Несмотря на амбициозные планы, строительство моста постоянно останавливается на длительное время, а стоимость проекта стабильно растет.