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      Укравтодор через тендер шукає, хто завершить будівництво мостів у Запоріжжі

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      Недобудований Новий міст у Запоріжжі / zp-fakty.net.ua

      Служба автомобільних доріг за дорученням Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука оголосила тендер на визначення компанії-забудовника, яка завершить будівництво мостів через річку Дніпро у Запоріжжі.

      Цей міст повинен вирішити гостру транспортну проблему у місті, наголосив Олексій Гончарук. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

      До слова: Уряд взяв 450 мільйонів євро кредиту на будівництво доріг

      Ця проблема накопичувалася роками, бо міст ніяк не могли добудувати. Сьогодні зроблено реальний крок. Сподіваюсь, вже навесні почнуться реальні роботи, щоб з'єднати транспортною магістраллю лівий та правий береги Дніпра,
      – запевнив прем'єр.

      Після визначення переможця тендеру розпочнеться будівництво першої черги об'єкта, яка включає 21 штучну споруду, зокрема, два мости через русло річки Дніпро. Першу чергу будівництва завершать через кілька років.

      "Попереду – значний пласт роботи. Відповідальність Укравтодору та Міністерства інфраструктури велика, але я переконаний, що вони впораються", – заявив Олексій Гончарук.

      Що відомо про недобудований Новий міст через Дніпро?Новий міст через Дніпро та Старий Дніпро – проєкт з двох мостів та автостради у Запоріжжі. Вони мали би з'єднати лівий та правий береги Запоріжжя автострадою через Хортицю.

      Будівництво розпочато у 2004 році, а, за планом, здача в експлуатацію мала бути у 2021 році. Попри амбітні плани, будівництво мосту постійно зупиняється на тривалий час, а вартість проєкту стабільно зростає.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Дороги Укравтодор Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Новини Запоріжжя Міністерство інфраструктури
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