Украинские бойцы уничтожили оккупанта на Донбассе

10 февраля российские оккупационные войска 9 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, раненых среди бойцы ВСУ нет. В то же время, украинским защитникам удалось уничтожить одного пророссийского боевика.

Оккупанты, обстреливая украинские позиции, трижды применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

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Пророссийские боевики обстреливали защитников Украины из минометов, станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В целом оккупанты совершили враждебные обстрелы ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Старый Айдар, Южное, Светлодарск, Опытное, Гнутово, Красногоровка и Авдеевка.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, 10 февраля одного оккупанта уничтожили и двоих ранили,

– добавили в штабе.

В течение текущих суток, 11 февраля, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

В ответ на провокации российских оккупационный войск украинские военные применяли дежурные огневые средства.

Украинские бойцы продолжают надежно контролировать оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.