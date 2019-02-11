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      Українські бійці знищили окупанта на Донбасі

      92 Читать новость на русском
      На Донбасі бійці ЗСУ ліквідували одного окупанта
      На Донбасі бійці ЗСУ ліквідували одного окупанта / Фото з відкритих джерел

      10 лютого російські окупаційні війська 9 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, поранених серед бійці ЗСУ немає. Водночас, українським захисникам вдалося знищити одного проросійського бойовика.

      Окупанти, обстрілюючи українсмькі позиції, тричі застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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      Проросійські бойовики обстрілювали захисників України з мінометів, станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Загалом окупанти здійснили ворожі обстріли ЗСУ в районі населених пунктів Кримське, Старий Айдар, Південне, Світлодарськ, Опитне, Гнутове, Красногорівка та Авдіївка.

      У ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. За даними розвідки, 10 лютого одного окупанта знищено та двох поранено,
      – додали у штабі.

      Протягом поточної доби, 11 лютого, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

      У відповідь на провокації російських окупаційний військ українські військові застосовували чергові вогневі засоби.

      Українські бійці продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

       

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      сьогодні
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Жертви
      Джерело: 24 канал
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