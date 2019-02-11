Українські бійці знищили окупанта на Донбасі

10 лютого російські окупаційні війська 9 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, поранених серед бійці ЗСУ немає. Водночас, українським захисникам вдалося знищити одного проросійського бойовика.

Окупанти, обстрілюючи українсмькі позиції, тричі застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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Проросійські бойовики обстрілювали захисників України з мінометів, станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Загалом окупанти здійснили ворожі обстріли ЗСУ в районі населених пунктів Кримське, Старий Айдар, Південне, Світлодарськ, Опитне, Гнутове, Красногорівка та Авдіївка.

У ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. За даними розвідки, 10 лютого одного окупанта знищено та двох поранено,

– додали у штабі.

Протягом поточної доби, 11 лютого, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

У відповідь на провокації російських окупаційний військ українські військові застосовували чергові вогневі засоби.

Українські бійці продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.