"Укргазвыдобування" существенно нарастит объемы бурения

Компания "Укргазвыдобування" планирует нарастить объемы бурения в 2018 году на 33% - до 320 тысяч метров по сравнению с 240 тысяч метрами в 2017 году.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на директора по добыче компании Юрия Нагорняка.

Читайте также: США абсолютно поддерживают Украину в ключевом противостоянии с Россией

Он отметил, что в прошлом буровое управление "Укрбургаз" пробурило 240 тысяч метров, а в 2016 году – 200 тысяч метров.

Директор также добавил, что буровое управление ежегодно наращивает план бурения на 30-40%. Кроме того начальник департамента бурения УГВ Михаил Падучак, отметил, что на конец текущего года компания планирует увеличить количество буровых втрое.

"К концу 2018 у нас будет 25 буровых. По состоянию на сейчас их 8. В 2017 году было – 2", – сказал Падучак.

Напомним, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома". Страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом – до 10,3 миллиардов кубометров. В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиардов кубометров газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 миллиардов кубометров.