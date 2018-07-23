"Укргазвидобування" суттєво наростить обсяги буріння

Компанія "Укргазвидобування" планує наростити обсяги буріння у 2018 році на 33% - до 320 тисяч метрів проти 240 тисяч метрів 2017 року.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на директора з видобутку компанії Юрія Нагорняка.

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Він зазначив, що минулоріч бурове управління "Укрбургаз" пробурило 240 тисяч метрів, а у 2016 році – 200 тисяч метрів.

Директор також додав, що бурове управління щороку нарощує план буріння на 30-40%. Крім того начальник департаменту буріння УГВ Михайло Падучак, зазначив, що на кінець поточного року компанія планує збільшити кількість бурових втричі.

"На кінець 2018 у нас буде 25 бурових. Станом на зараз їх 8. У 2017 році було – 2", – сказав Падучак.

Нагадаємо, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у російського "Газпрому". Країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком – до 10,3 мільярдів кубометрів. У 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярдів кубометрів газу лише з ЄС, у 2017 році – 13,9 мільярдів кубометрів.