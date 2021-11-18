Об инициированной проверке журналистам стало известно из ответа председателя Наблюдательного совета "Укрэксимбанка" Оляны Гордиенко по запросу.
Важно Нападение на журналистов: Минфин требует от Укрэксимбанка показать результаты расследования
Гордиенко сообщила, что после публикации журналистского расследования был инициирован аудит кредитного соглашения. К нему привлекли:
- внутренний комитет по рискам,
- независимых экспертов.
Из-за общественного резонанса и необходимости всестороннего исследования заключения соответствующего соглашения сейчас проводится углубленное изучение этой транзакции. Окончательная оценка событий будет предоставлена Наблюдательным советом после завершения полноценного анализа обстоятельств заключения кредитного соглашения,
– говорится в ответе представителей банка.
18 ноября наблюдательный совет заслушает предварительные результаты внутреннего аудита банка относительно соблюдения требований законодательства и внутренних нормативных документов при выдаче кредита.
О каком кредите речь
Журналисты установили, что государственный банк выдал кредит Сергею Брюховецкому, выходцу из Донецка, который, по данным журналистов, подозревался в финансировании терроризма. Речь идет о 60 миллионах долларов.
Что известно о конфликте с журналистами в "Укрэксимбанке"
- Во время интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером, 4 октября, на журналистов "Схем" напали прямо в кабинете чиновника.
- У съемочной группы изъяли камеру и удалили записи интервью, но издание их восстановило.
- Полиция возбудила уголовное дело. Евгений Мецгер сложил полномочия и извинился. Он получил два подозрения. 8 октября – еще одно подозрение из-за незаконного удержания людей.
- Подозрение также получил работник охраны "Укрэксимбанка"