В ДТЭК сообщили, что это позволяет завтра не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесский да Днепропетровской областях.
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Отключение света не закончилось
Заметим, что при перегрузке сетей могут быть ограничения в соответствии со стабилизационными графиками.
Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль добавил, что в понедельник не будет ограничений и в Ровенской области.
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона рассказал, что помимо балансовых отключений, то есть ограничений генерации, есть сетевые ограничения, из-за которых в ряде областей отключения света могут быть и сейчас.
Он заявил, что еще остаются не отремонтированными полностью многие точки, пострадавшие в результате российских обстрелов. Это, например, Одесса, Киевщина, Харьковщина, Запорожье.
Почему не выключали свет 12 февраля
Исполнительный директор ДТЭК рассказал, что в воскресенье, 12 февраля, не отключали свет благодаря сочетанию ряда факторов: увеличения генерации, снижения потребления из-за выходного и потепления, а также из-за ремонта.
14 ракетная атака на энергосистему Украины
- Российские войска 10 февраля совершили очередную массированную ракетную и дроновую атаку на энергетические объекты. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры в шести областях Украины.
- Захватчики попали в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести регионах. Во многих областях ввели аварийные отключения электричества во время атаки.
- В компании ДТЭК уточнили, что в результате ночных и утренних атак россиян были повреждены четыре ТЭС. В результате ранения получили двое работников, им оперативно оказали помощь.
- Напомним, что из-за ракетных обстрелов Ровенская и Южноукраинская АЭС уменьшили выработку электричества, а на Хмельницкой АЭС остановили работу одного из реакторов.