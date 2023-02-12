У ДТЕК повідомили, що це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

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Відключення світла не закінчилося

Зауважимо, що у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно з стабілізаційними графіками.

Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль додав, що у понеділок не буде обмежень й на Рівненщині.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в етері телемарафону розповів, що крім балансових відключень, тобто обмежень генерації, є мережеві обмеження, через які у низці областей вимкнення світла можуть бути й зараз.

Він заявив, що ще залишаються не відремонтованими повністю багато точок, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Це, наприклад, Одеса, Київщина, Харківщина, Запоріжжя.

Чому не вимикали світло 12 лютого

Виконавчий директор ДТЕК розповів, що у неділю, 12 лютого, не відключали світло завдяки поєднанню низки чинників: збільшення генерації, зниження споживання через вихідний і потепління, а також через ремонт.

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