"Укрэнерго" работает над восстановлением энергоснабжения обесточенной площадки ЧАЭС

Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС, что может привести к катастрофе. Враг обесточил некоторые объекты, которые просто не могут оставаться без питания.

В руках врага оказались два атомных объекта – ЧАЭС и ЗАЭС. Оккупанты за неимением самых примитивных для людей знаний даже не понимают, к каким последствиям это может привести.

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Восстановление питания

"Укрэнерго" работает над тем, чтобы восстановить электроснабжение обесточенной площадки ЧАЭС. Из-за обстрелов оккупантов пострадали все линии электропередач, поставлявшие электроэнергию к объекту.

Сейчас площадка ЧАЭС и зона отчуждения обеспечиваются энергией благодаря дизель-генераторам. Главная опасность отсутствия питания – отсутствие охлаждения отработанного ядерного топлива.

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