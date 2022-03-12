В руках ворога опинилися два атомні об'єкти – ЧАЕС та ЗАЕС. Окупанти через брак найпримітивніших для людей знань навіть не розуміють, до яких наслідків це може привести.

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Відновлення живлення

"Укренерго" працює над тим, щоб відновити електропостачання знеструмленого майданчика ЧАЕС. Через обстріли окупантів постраждали усі лінії електропередач, що постачали електроенергію до об'єкта.

Зараз майданчик ЧАЕС та зона відчуження забезпечуються енергією завдяки дизель-генераторам. Головна небезпека відсутності живлення – відсутність охолодження відпрацьованого ядерного палива.

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