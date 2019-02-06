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      "Укрлендфарминг" договорился о реструктуризации 4,4 млрд грн перед государственным "Ощадбанком"

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      "Укрлендфарминг"
      "Укрлендфарминг" / depo.ua

      Группа компаний "Укрлендфарминг" с подконтрольным ей агрохолдингом "Авангард" подписала соглашение о реструктуризации своих обязательств перед государственным "Ощадбанком" на сумму 4,4 млрд грн.

      Процесс переговоров длился более года и был реализован с использованием Закона Украины о финансовой реструктуризации. Так, согласно Закону, для проведения осмотра финансово-хозяйственной деятельности, состояния залогового имущества и имущественного поручителя, прогноза основных операционных и финансовых показателей был привлечен авторитетный независимый эксперт – международная аудиторская компания Ernst&Young. Соглашение о реструктуризации было подписано 4 февраля 2019 года.

      Олег Бахматюк, владелец и СЕО Группы компаний "Укрлендфарминг": "Достижение договоренностей с государственным "Общадбанком" – это позитивное событие и для "Укрлендфарминг" как лидера агрорынка, так и страны в целом. Сегодня "Укрлендфарминг", учитывая на вызовы, связанные с потерей активов на Востоке страны и в Крыму, смогла стабилизировать деятельность. Чтобы развиваться дальше нам необходимо получить временной промежуток для погашения старых кредитов. Решение "Общадбанка" – это поддержка реального сектора экономики, ведь сейчас в нашей компании работает 30 тысяч сотрудников, мы платим миллиарды гривен налогов и производим около 1% ВВП Украины. Мы благодарны команде банка за профессиональную работу. Достижение договоренностей о реструктуризации такого крупного холдинга как "Укрлендфарминг" с государственным крупным банком – это также сигнал для международных инвесторов. Сигнал, что стало возможно вести в Украине бизнес, даже несмотря на макроэкономические показатели в экономике и политической ситуации, которая сложилась после 2014 года".

      Группа компаний "Укрлендфарминг" – крупнейший украинский агрохолдинг по объему земельного банка и количеству созданных рабочих мест. Производит зерно, мясо и молоко, а агрохолдинг "Авангард", который входит в Группу, является крупнейшим производителем яиц и яичных продуктов не только в Украине, но и Европе. В "Укрлендфарминг" работает около 30 тысяч человек, Группа отмечена в рейтингах лучших работодателей страны по версиям медиа "Власть денег", "Фокус" и "БИЗНЕС". Подробнее по ссылке.

      EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.

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      Теги: Деньги Ukrlandfarming Олег Бахматюк Ощадбанк
      Источник: 24 Канал
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