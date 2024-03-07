Как сообщили в компании 24 Каналу, домен UKR.NET по неизвестным причинам был отключен регистратором доменных имен. Сейчас специалисты прилагают усилия, чтобы восстановить работу сервиса.

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UKR.NET не работает

В компании сообщили, что в 01:35 внезапно заблокировали домен ukr.net. В результате интернет-пользователям стали недоступны лента новостей UKR.NET и электронная почта @UKR.NET.

Решить проблему через службу поддержки регистратора не удалось. Сейчас специалисты прилагают все усилия, чтобы выяснить, почему домен ukr.net был заблокирован американской компанией-регистратором. Кроме того, в UKR.NET также обратились к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой из-за блокировки домена.

Нам обидно, что миллионы украинских пользователей, которые ежедневно читают новости на портале UKR.NET и пользуются почтой @UKR.NET, не могут этого сделать сейчас. Мы делаем все возможное, чтобы восстановиться. В этом нам помогают многие неравнодушные люди. Мы уверены – эти сложности временные, и вскоре почта @UKR.NET и новостная лента на портале UKR.NET снова будут работать,

– говорится в сообщении компании.

В работе Facebook и Instagram был масштабный сбой

Вечером 5 марта, около 17:20, произошел масштабный сбой в работе фейсбука и инстаграма. Так, пользователи не могли зайти в свои аккаунты, ведь система заявляла о "неверно введенном пароле". С перебоями также работал и видеохостинг YouTube. DownDetector также начал фиксировать сбои на других популярных сервисах, в частности, от Google, а также в Х, WhatsApp, ТикТок, Discord и других.

Впоследствии в компании Meta сообщили, что ознакомлены с проблемами, которые возникли у пользователей. Там заверили, что уже решают проблему.

Фейсбук возобновил работу через более чем час – около 18:30. В то же время инстаграм работал еще со сбоями. Как сообщили в Meta, сбой произошел из-за технических проблем. В частности, британский телеканал Sky News заявил, что в то же время в Красном море йеменские хуситы повредили 4 кабеля, которые обеспечивали интернет и связь в регионе.