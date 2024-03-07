Як повідомили у компанії 24 Каналу, домен UKR.NET із невідомих причин був відключений реєстратором доменних імен. Наразі фахівці докладають зусиль, щоб відновити роботу сервісу.

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UKR.NET не працює

У компанії повідомили, що о 01:35 раптово заблокували домен ukr.net. В результаті інтернет-користувачам стали недоступні стрічка новин UKR.NET та електронна пошта @UKR.NET.

Розв'язати проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Нині фахівці докладають усіх зусиль, щоб з'ясувати, чому домен ukr.net був заблокований американською компанією-реєстратором. Окрім того, в UKR.NET також звернулися до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової через блокування домена.

Нам прикро, що мільйони українських користувачів, які щодня читають новини на порталі UKR.NET та користуються поштою @UKR.NET, не можуть цього зробити зараз. Ми робимо все можливе, щоб відновитись. В цьому нам допомагають багато небайдужих людей. Ми впевнені – ці складнощі тимчасові, і незабаром пошта @UKR.NET і новинна стрічка на порталі UKR.NET знову працюватимуть,

– мовиться у повідомленні компанії.

У роботі Facebook та Instagram був масштабний збій

Надвечір 5 березня, близько о 17:20, стався масштабний збій у роботі фейсбуку та інстаграму. Так, користувачі не могли зайти у свої акаунти, адже система заявляла про "невірно введений пароль". З перебоями також працював і відеохостинг YouTube. DownDetector також почав фіксувати збої на інших популярних сервісах, зокрема від Google, а також в Х, WhatsApp, ТікТок, Discord та інших.

Згодом у компанії Meta повідомили, що ознайомлені з проблемами, які виникли у користувачів. Там запевнили, що вже вирішують проблему.

Фейсбук відновив роботу через понад годину – близько о 18:30. Водночас інстаграм працював ще зі збоями. Як повідомили у Meta, збій стався через технічні проблеми. Зокрема британський телеканал Sky News заявив, що в той самий час у Червоному морі єменські хусити пошкодили 4 кабелі, які забезпечували інтернет і зв'язок у регіоні.