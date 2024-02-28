Хакерська атака на сайт Верховної Ради відбулася у середу, 28 лютого. Кіберзлочинці зламали вебсторінку українського парламенту, однак її роботу швидко відновили.

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Що зробили хакери

Зловмисники зламали сайт Верховної Ради та замінили посилання на телеграм-канал українського парламенту лінком на фейкову сторінку. Про це попереджав офіційний телеграм-канал Верховної Ради.

До уваги шановних читачів телеграм-каналу Верховної Ради України! Вебсайт Верховної Ради України був зламаний, внаслідок чого, посилання на телеграм-канал Верховної Ради України на офіційному вебсайті парламенту веде на фейкову сторінку… Як би не намагалися зловмисники й вороги нашкодити – ми переможемо!

– мовилося у повідомленні.

Через деякий час телеграм-канал парламенту повідомив, що роботу сайту відновлено. Тепер посилання на вебсторінці Верховної Ради знову працює коректно.

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