У компаніях звернулися до клієнтів. Наразі спеціалісти працюють над усуненням проблем.

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"Нафтогаз" повідомив про кібератаку

Компанія "Нафтогаз України" 25 січня постраждала через хакерську атаку. Станом на зараз відомо, що сайт компанії, а також її кол-центр не працюють.

Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії,

– йдеться в повідомленні.

У компанії подякували користувачам за розуміння та додали, що про строки відновлення сервісів повідомлять пізніше.

Підприємство "Газмережі" теж заявило про масштабну кібератаку на один із дата-центрів. Наразі вебсайти філій національного оператора та кол-центр не працюють. Це підприємство входить до Групи "Нафтогаз".

В Укрпошті також стався технічний збій

В IT-системах Укрпошти стався технічний збій.

У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час,

– мовиться у повідомленні пресслужби.

Повідомляється, що у відділеннях зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом.

Перебої у роботі спостерігають і у системі "Шлях"

В "Укртрансбезпеці" попередили про технічний збій у роботі сайту відомства та системи "Шлях".

До уваги міжнародних автомобільних перевізників та водіїв. Через технічний збій роботи дата-центру тимчасово відсутній доступ до Системи "Шлях" та офіційного сайту "Укртрансбезпеки",

– йдеться в заяві.

Про відновлення входу до системи "Шлях" відомство повідомить окремо.

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