Проблему помітили орієнтовно о 6:54 12 березня. Хоча ще щонайменше о 6:09 дзвінки можна було здійснювати без проблем.

Дивіться також "Алло, вас не чути": Росія хоче відключати мобільний зв'язок у надзвичайних ситуаціях

Що відомо про збій у роботі Kyivstar

Станом на 6:54 на масштабний збій в роботі оператора Kyivstar скаржились на Київщині. Станом на 7 ранку проблема також була щонайменше на Львівщині.

Варто зауважити, що 24 Канал перевірив, що у Львівській області є можливість надіслати смс-повідомлення та скористатись інтернетом. Проте дзвінок зробили немає можливості.

Окрім того, не працює сайт Kyivstar. На сторінці компанії у фейсбуці станом на 7:12 ситуацію ніяк не коментували.

У Kyivstar не працює сайт / Скриншот 24 каналу

Люди під останнім дописом оператора у фейсбуці скаржаться, що не працює мережа, немає інтернету та не приходять смс-повідомлення. Про це пишуть користувачі з Києва та області, а також Сум та Івано-Франківська.

Окрім того, у коментарях під публікацією 24 Каналу в фейсбуці люди написали, що проблеми у роботі Kyivstar:

на Півдні України ще з вечора 11 грудня;

у Житомирській області;

на Тернопільщині;

Вінниччині;

Черкащині.



Немає зв'язку в різних регіонах України / Скриншот 24 Каналу

Варто зауважити, що зателефонувати з Kyivstar на номери інших мобільних операторів також немає можливості.



З сім-карти Kyivstar неможливо зателефонувати на номери інших операторів / Скриншот 24 Каналу

Коли людина намагається зателефонувати, то на екрані також пише, що "не зареєстровано в мережі".





