Сталося за декілька днів після зриву обміну полоненими через падіння Іл-76. Варто додати, що росіяни досі не надали доказів, що на борту справді були військові.
Дивіться також Росія хотіла отримати ДНК рідних військовополонених, які нібито були в Іл-76, – WP
Атака на Координаційний штаб
Вдень 28 січня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зафіксував DDoS-атаку на власні інформаційні ресурси. Задля безпеки спеціалісти на певний час обмежили доступ до деяких функцій та ресурсів платформи.
Вочевидь, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака Іл-76 несе для нього загрозу,
– зазначили у штабі.
Однак всупереч всім перепонам, Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням наших громадян з російської неволі.
Авіатроща Іл-76
- Іл-76 зазнав краху під час планового польоту 24 січня. Російські окупанти заявили, що на борту начебто перебували українські військовополонені. В той день справді планувався великий обмін, однак заявам росіян вірити не варто.
- Очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що наразі відповісти, що ж там сталося, не може жодна сторона. Він зазначив, що якби там справді були українські військовополонені, російська пропаганда намагалася б показати їхні тіла усьому світові. Водночас наразі навіть цього не відбувається.
- Країна-агресор повинна була повідомити Міжнародному комітету Червоного Хреста щодо перевезення військовополонених літаком Іл-76. Омбудсмен Дмитро Лубінець зробив офіційний запит, однак сумнівається, що Росія проінформувала МКЧХ.