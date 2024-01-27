26 січня стало відомо, що в день падіння Іл-76 мали обміняти 65 українських героїв зі списку Росії.

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Про що ішлося на зустрічі з рідними військовополонених

Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських Оборонців з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня. Водночас опитані родичі українських оборонців зі згаданого списку, ознайомившись з відеоматеріалами, продемонстрованими російськими пропагандистами нібито з місця авіатрощі, наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних,

– ідеться в повідомленні.

Родичам повідомлять про долю їхніх близьких, щойно уповноважені органи матимуть чітку та достовірну інформацію.

На запитання родичів оборонців відповідали:

голова Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов;

перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко;

секретар координаційного штабу Дмитро Усов;

заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов;

керівник Об'єднаного центру Служби безпеки України Андрій Пастернак.

Кирило Буданов говорить, що поки немає достовірної та вичерпної інформації про те, хто ж був у літаку.

Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей (як про це твердять росіяни, – 24 Канал). Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін, досі викликає багато запитань,

– зауважив він.

В СБУ говорять, що Росія хоче приховати причини катастрофи

"Росія відразу заявила, що не допустить міжнародних експертів до розслідування катастрофи Іл-76М. Проте Україна буде задіювати всі інструменти, аби з'ясувати істинні причини того, що сталося, так і те, хто або що насправді перевозилося в тому літаку", – висловився Сергій Андрущенко.

Що буде далі