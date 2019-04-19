"Укроборонпром" должен выплатить 2 миллиона гривен российскому "МиГ": решение украинского суда
Хозяйственный суд Хмельницкой области принял решение в пользу страны-агрессора. Согласно с ним, "Красиловский агрегатный завод", входящий в состав "Укроборонпрома", обязан выплатить российской самолетостроительной корпорации "МиГ" 2,099 миллиона гривен.
Постановление вынесли 18 апреля. Украинский концерн собирается обжаловать решение в суде высшей инстанции, сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".
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Там подчеркивают, что решение хмельницкого суда является незаконным и полностью противоречит указу Президента Украины от 19 марта 2019 "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры".
Согласно документу, корпорация "МиГ" оказалась среди юридических лиц страны-агрессора, против которых Украина ввела санкции.
Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые:
- были привлечены к процессу строительства транспортного перехода через Керченский пролив;
- причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также незаконному содержанию украинских моряков;
- организовывали и способствовали проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крымского полуострова;
- демонстративно нарушали украинское законодательство относительно въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма;
- распространяющих издательскую продукцию антиукраинского содержания;
- незаконно получили и используют музейное собрание, которое принадлежит Украине.