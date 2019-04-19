19:05
19 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Олени вышли против Путина. Дома российского политика на "загнивающем Западе"
      Вєсті Кремля
      00:12, сегодня
      Вести.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судный день "Приватбанка"
      Вєсті.UA
      22:24, 18 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      "Укроборонпром" должен выплатить 2 миллиона гривен российскому "МиГ": решение украинского суда

      196 Читати новину українською
      Украинский суд поддержал страну-агрессора
      Украинский суд поддержал страну-агрессора / delo.ua

      Хозяйственный суд Хмельницкой области принял решение в пользу страны-агрессора. Согласно с ним, "Красиловский агрегатный завод", входящий в состав "Укроборонпрома", обязан выплатить российской самолетостроительной корпорации "МиГ" 2,099 миллиона гривен.

      Постановление вынесли 18 апреля. Украинский концерн собирается обжаловать решение в суде высшей инстанции, сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

      Читайте также: СНБО обсуждает реформу в "Укроборонпроме": что планируют изменить

      Там подчеркивают, что решение хмельницкого суда является незаконным и полностью противоречит указу Президента Украины от 19 марта 2019 "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры".

      Согласно документу, корпорация "МиГ" оказалась среди юридических лиц страны-агрессора, против которых Украина ввела санкции.

      Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые:

      • были привлечены к процессу строительства транспортного перехода через Керченский пролив;
      • причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также незаконному содержанию украинских моряков;
      • организовывали и способствовали проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крымского полуострова;
      • демонстративно нарушали украинское законодательство относительно въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма;
      • распространяющих издательскую продукцию антиукраинского содержания;
      • незаконно получили и используют музейное собрание, которое принадлежит Украине.
      blog_ava
      Продажа голоса на выборах президента: какое наказание грозит
      сегодня
      2030
      Теги: Новости Украины Новости России Судьи Украина – Россия Укроборонпром Новости Хмельницкого
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сможет ли новоизбранный президент распустить парламент: объяснение юриста
      сегодня , 18:00 Сможет ли новоизбранный президент распустить парламент: объяснение юриста
      Ірина Поліщук 188
      5 фильмов о силе власти, которые стоит посмотреть перед выборами
      сегодня , 17:31 5 фильмов о силе власти, которые стоит посмотреть перед выборами
      99
      Распустит ли президент Верховную Раду?
      сегодня , 17:10 Распустит ли президент Верховную Раду?
      Блог Медіа 584
      Журналисты обнародовали переписку "Зе-команды": кто влияет на кандидата
      сегодня , 16:31 Журналисты обнародовали переписку "Зе-команды": кто влияет на кандидата
      550
      Команда Зеленского: кто эти люди и что о них известно
      сегодня , 16:23 Команда Зеленского: кто эти люди и что о них известно
      Наталя Боднар 507
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Легендарный Человек-шахматы – про татуировки, путешествия и утонченность Киева
       23 мая 2016 , 21:03
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Глава "Авто Евро Силы" оказался помощником нардепа, которая голосовала за законопроекты 8487 и 8488
       22 ноября 2018 , 10:04
      Тренер Шахтера подтвердил подписание нового бразильца и рассказал о еще одном потенциальном новичке
       6 января , 18:24
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук