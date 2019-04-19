"Укроборонпром" должен выплатить 2 миллиона гривен российскому "МиГ": решение украинского суда

Хозяйственный суд Хмельницкой области принял решение в пользу страны-агрессора. Согласно с ним, "Красиловский агрегатный завод", входящий в состав "Укроборонпрома", обязан выплатить российской самолетостроительной корпорации "МиГ" 2,099 миллиона гривен.

Постановление вынесли 18 апреля. Украинский концерн собирается обжаловать решение в суде высшей инстанции, сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

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Там подчеркивают, что решение хмельницкого суда является незаконным и полностью противоречит указу Президента Украины от 19 марта 2019 "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры".

Согласно документу, корпорация "МиГ" оказалась среди юридических лиц страны-агрессора, против которых Украина ввела санкции.

Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые: