"Укроборонпром" має виплатити 2 мільйони гривень російському "МіГ": рішення українського суду

Господарський суд Хмельницької області ухвалив рішення на користь країни-агресора. Згідно з ним, "Красилівський агрегатний завод", що входить до складу "Укроборонпрому", зобов'язаний виплатити російській літакобудівній корпорації "МіГ" 2,099 мільйона гривень.

Ухвалу винесли 18 квітня. Український концерн збирається оскаржувати рішення у суді вищої інстанції, повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

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Там наголошують, що рішення хмельницького суду є незаконним і повністю суперечить указу Президента України від 19 березня 2019 "Про застосування, скасування та внесення змін в персональні спеціальні економічні й інші обмежувальні заходи".

Згідно із документом, корпорація "МіГ" опинилась серед юридичних осіб країни-агресора, проти яких Україна ввела санкції.

Санкційні списки включають фізичних та юридичних осіб, які: