Укрпочта в июне выпустит марку "Мрия"

Уже совсем скоро Укрпочта выпустит марку с самым большим в мире самолетом "Мрия". Ее уже напечатали. А купить марку с "Мрией" украинцы смогут уже в июне.

Об этом рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский. Также он сообщил, какой будет следующая марка.

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Кстати, марка с самолетом Ан-225 "Мрия" задумывалась еще до войны. К 30-летию независимости Украины Укрпочта проводила конкурс "Что для меня Украина?", в котором приняли участие более 6000 человек из разных стран мира.

Победила 11-летняя София Кравчук из Волынской области – на марке будет именно ее рисунок.

Марка "Украинская Мрия" / фото Укрпочты

Какими будут следующие марки

Следующей в продажу поступит марка "Добрый вечер, мы из Украины". За нее проголосовали 35% человек – около 200 тысяч. В эфире единого телемарафона Игорь Смилянский рассказал, что эта марка появится в продаже в июле. Скоро будет конкурс, как она будет выглядеть.

Также Укрпочта обещает выпустить марку в честь известного черниговского пса-сапера Патрона, за которого было отдано 28% голосов.

Песик Патрон будет обязательно. А сейчас подумаем, каким дизайном: будет ли это фотография, даже с президентом общались. Надо будет подумать, как будет погашение торжественное с Патроном, может там лапку, чтобы он печать поставил. Это будет 2 – 3 следующих марки,

– рассказал Смелянский.

Когда выйдет марка с победителями Евровидения

Напомним, что после того как Украина заняла первое место в песенном конкурсе Евровидения, Укрпочта пообещала выпустить марку, посвященную победителям конкурса – группе Kalush. Отметим, что в свое время Укрпочта выпускала такие марки с Русланой и Джамалой, которые привезли победный кубок Евровидения в Украину.

Игорь Смилянский сообщил, что команда Укрпочты работает с группой Kalush и с организаторами Евровидения. Он отметил, что европейские институции занимают больше времени, чтобы устроить все права интеллектуальной собственности. Но Смелянский убежден, что украинцы смогут приобрести марку уже через несколько месяцев. Ранее он сообщал, что марка Kalush выйдет вне очереди сразу, когда все будет согласовано с организаторами Евровидения.

Под отделениями Укрпочты снова километровые очереди: что произошло

23 мая Укрпочта открыла для продажи вторую серию марок о российском военном корабле, то есть российском крейсере "Москва", который отправился на дно кормить рыб. Она называется "Русский военный корабль… Все". Интересно, что она вышла в День морской пехоты Украины и ровно через 40 дней после того, как утонул тот же корабль.

Желающих приобрести эту марку еще больше, чем первую марку с известной фразой украинского пограничника – "Русский военный корабль – иди на**й". В разных городах под Укрпочтой еще с утра образовались километровые очереди, хотя продажи открыли в 14:00.

Из-за безумного спроса каждый желающий может приобрести не более 2 листов марок, 5 конвертов и открыток.

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