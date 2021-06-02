Принудительного перевода пенсий на карточки не будет: как украинцы будут получать выплаты

Кабинет Министров Украины отменил свое же постановление об обязательном переводе выплаты пенсии и социальной помощи на карточки. С сентября пенсии и другие выплаты украинцам будет доставлять Укрпочта.

Как отметили в пресс-службе Укрпочты, почтовый оператор будет доставлять пенсии украинцам минимум до 1 января 2023 года.

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В Укрпочте пояснили, что основная причина отложения инициативы на два года – неготовность банковской инфраструктуры и систематическое закрытие банковских отделений. Следовательно, до 2023 года доставку пенсий наличными домой будут осуществлять почтальоны и отделения Укрпочты.

Уверен, за это время будет изобретена механика, которая упростит доставку пенсий, но при этом не создаст проблем для пенсионеров. Потому что пока предложение ехать в карантин и оплачивать дорогу в райцентр, чтобы снять деньги с карты, выглядит как часть проблемы, а не решение,

– отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

В тексте постановления правительства также отмечается, что Пенсионный фонд должен будет провести конкурс по отбору организаций, которые с 1 января 2023 года будут осуществлять выплату и доставку пенсий.

К участию в конкурсе будут допущены операторы почтовой связи или другие субъекты хозяйствования, осуществляющие вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг в течение не менее 5 лет.

Подать заявление в ПФУ по изменению способа получения пенсии можно лично или отправив пакет документов по почте.