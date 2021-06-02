Як зазначили у пресслужбі Укрпошти, поштовий оператор доставлятиме пенсії українцям щонайменше до 1 січня 2023 року.

Важливо В уряді досягли згоди щодо запровадження накопичувальної пенсії

В Укрпошті пояснили, що основна причина відкладення ініціативи на два роки – неготовність банківської інфраструктури та систематичне закриття банківських відділень. Відтак, до 2023 року доставку пенсій готівкою додому здійснюватимуть листоноші й відділення Укрпошти.

Упевнений, за цей час буде винайдена механіка, яка спростить доставку пенсій, але при цьому не створить проблем для пенсіонерів. Тому що поки пропозиція їхати в карантин і оплачувати дорогу до райцентру, щоб зняти гроші з картки, виглядає як частина проблеми, а не рішення,

– зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

У тексті постанови уряду також наголошується, що Пенсійний фонд повинен буде провести конкурс з відбору організацій, які з 1 січня 2023 року будуть здійснювати виплату і доставку пенсій.

Цікаво! До участі в конкурсі будуть допущені оператори поштового зв'язку або інші суб'єкти господарювання, які здійснюють допоміжну діяльність у сфері фінансових послуг протягом не менше 5 років.

Подати заяву до ПФУ зі зміни способу отримання пенсії можна особисто або відправивши пакет документів поштою.