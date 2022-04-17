Укрпочта пытается вернуть украденные оккупантами пенсионные миллионы в Мелитополе

Российские оккупанты украли в Мелитополе пенсионные деньги, из-за чего людям не могут выплатить средства. В настоящее время украинская сторона ведет переговоры с оккупантами по возврату денег.

Оккупанты похитили почти 3 миллиона гривен из отделения "Укрпочты" в Мелитополе. Об этом в эфире единственного телемарафона рассказал генеральный директор предприятия Игорь Смелянский.

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Эти средства предназначены для выдачи пенсий, социальных выплат и заработных плат.

Такая неприятная миссия, но она есть: ведем переговоры с оккупантами, чтобы вернуть эти средства. В прошлом месяце мы выплатили 95% пенсий в Мелитополе и будем делать все, чтобы и в этом месяце было так же,

– сообщил Смелянский.

Отметим, что 5 апреля российские войска во временно оккупированном ими Мелитополе украли из отделения "Укрпочты" почти 3 миллиона гривен.

Следователи СБУ в Запорожской области проводят досудебное расследование. Запорожская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

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