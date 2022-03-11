Укрпочта смогла возобновить международную доставку более чем в 30 стран мира
11 марта 2022 , 01:49Читати новину українською
Источник:фейсбук Александра Кубракова
В условиях войны Укрпочта возобновила международную доставку более чем в 30 стран мира. Ее совершают транзитом через Польшу.
Дальше посылки отправляют международными авиалиниями. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
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Следует отметить, что сейчас Укрпочта продолжает работать в полном объеме и предоставляет услуги во всех населенных пунктах Украины, где это безопасно для работников и клиентов.
При этом в особо "горячих точках" пересылка посылок возможна в пределах крупных городов,
– добавил Кубраков.
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