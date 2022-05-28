Укрпочта завершила первый этап продаж марки "Корабль ВСЕ" с невероятным рекордом

Игорь Смилянский – генеральный директор "Укрпочты" – сообщил о завершении первого этапа продаж марки "Корабль ВСЕ".

Смелянский рассказал, что первый этап начался в понедельник, 23 мая. Тогда состоялось торжественное погашение марки. Участие в нем приняли президент Владимир Зеленский и Алексей Неежпапа – командующий Военно-Морскими силами ВСУ.

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С тех пор мы продали более 3 миллионов марок, что является безусловным рекордом. Из них более 1 миллиона продано онлайн, а это более 250 000 заказов. Украинский e-commerce еще не видел такие цифры через несколько дней,

– подчеркнул генеральный директор "Укрпочты".

Он также поблагодарил партнеров за поддержку.

Пауза продлится до 1 июня

Смелянский подчеркнул, что эти заказы уже упаковывают и отправляют. Укрпочта делает все, чтобы процесс прошел как можно быстрее. Опыт с маркой "Русский военный корабль ВСЕ" стал рекордным. Поэтому Укрпочта берет до 2 недель для обработки.

Заказ упаковывают и отправляют: смотрите видео

По словам Смелянского, некоторые покупатели марки уже видят свои заказы в статусе доставки. Кроме того, сейчас Укрпочта берет паузу до 1 июня. Тогда объявят, когда и как будут продавать вторую часть тиража.

В общей сложности продадут 5 миллионов марок "Русский военный корабль ВСЕ".

Смелянский выразил благодарность миллионам клиентов Укрпочты в Украине и целом мире, а также – своей команде. Генеральный директор "Укрпочты" подчеркнул, что она в условиях войны делает нереальные вещи и показывает крутые результаты.

В июне появится марка "Мрия"

Укрпочта анонсировала, что уже в июне выпустит марку с легендарным самолетом "Мрия" . Смелянский признался, что его уже напечатали. Однако в продаже марка появится только в первый месяц лета.

Укрпочта сообщила, что марку с самолетом Ан-225 "Мрия" затеяли выпустить еще до войны. В честь 30-летия независимости Укрпочта провела конкурс "Что для меня Украина?". Участие в нем приняли более 6 тысяч человек из разных уголков мира.

Победила – 11-летняя София Кравчук из Волыни. Именно ее рисунок будет на марке.

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