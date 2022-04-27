Укртелеком восстановил доступ в интернет в 90% населенных пунктов Киевской области

Аварийно-восстановительные работы провели в нескольких населенных пунктах Киевской области, в частности в наиболее пострадавших – Буче, Ирпени, Гостомеле, Макарове, Иванкове и т.д.

Уже удалось восстановить интернет-доступ в 90% населенных пунктов. Более 750 технологических площадок Укртелекома, среди которых и те, что были повреждены из-за активных боевых действий, уже работают.

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Все восстановительные работы координируются с пиротехническими подразделениями ГСЧС, которые производят разминирование освобожденных городов и сел после российских оккупантов.

Связь в других регионах

Украинские телеком-компании возобновляют связь в освобожденных северных регионах Украины. Покрытие оператора уже появилось и в населённых пунктах Черниговской области.

В целом, в Украине услуги интернет-доступа есть в 85% населенных пунктов, а услуги телефонии – в 95%. В то же время в Луганской области связь недоступна.

Также в Укртелекоме сообщили, что в Волынской и Донецкой областях был подключен многоканальный номер для переадресации звонков на номера экстренных служб 101 и 112. Поэтому в критической ситуации спасатели получат звонок и приедут на помощь нуждающимся.

В Полтавской области для внутриперемещенных лиц в результате российской агрессии доступно SMS-информирование об адресах пунктов выдачи продуктовых наборов в Миргороде.

Добавим, что оккупанты на подконтрольных им территориях устанавливают контроль над телефонными сетями и интернетом. В Харьковской области россияне уже устанавливают оборудование для российского оператора "МегаФон".

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