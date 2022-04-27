Вже вдалось відновити інтернет-доступ у 90% населених пунктів. Понад 750 технологічних майданчиків Укртелекому, серед яких і ті, що були ушкоджені через активні бойові дії, вже працюють.

Читайте також Starlink у кожен дім: в Україні працюють над тим, щоб зробити супутниковий інтернет доступнішим

Усі відновлювальні роботи координуються з піротехнічними підрозділами ДСНС, які проводять розмінування звільнених міст і сіл після російських окупантів.

Зв'язок в інших регіонах

Українські телеком-компанії відновлюють зв’язок у звільнених північних регіонах України. Покриття оператора вже з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області.

Загалом в Україні послуги інтернет-доступу є у 85% населених пунктів, а послуги телефонії – у 95%. Водночас у Луганській області зв'язок недоступний.

Також в Укртелекомі повідомили, що у Волинській та Донецькій областях було підключено багатоканальний номер для переадресації дзвінків на номери екстрених служб 101 та 112. Тож у критичній ситуації рятувальники отримають дзвінок і приїдуть на допомогу тим, хто цього потребує.

У Полтавській області для внутрішньо-переміщених осіб внаслідок російської агресії досутпне SMS-інформування про адреси пунктів видачі продуктових наборів у Миргороді.

Додамо, що окупанти на підконтрольних їм територіях встановлюють контроль над телефонними мережами та інтернетом. На Харківщині росіяни вже встановлюють обладнання для російського оператора "Мегафон".

Вас може зацікавити спільний брифінг Зеленського та Рафаеля Маріано Гроссі: відео