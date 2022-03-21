Укртелеком возобновил интернет-связь в Херсоне и области

Украинцы в Херсоне и области могут снова воспользоваться услугами Укртелекома. Компании удалось восстановить Интернет на всей территории области.

Российским оккупантам не удастся загнать жителей Херсона и области в информационную блокаду. Такая "привилегия" останется только у Северной Кореи и их страны-изгнанника.

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Укртелеком восстановил связь

Компании Укртелеком удалось восстановить связь в оккупированном Херсоне и области. Пользователи могут снова пользоваться интернетом.

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