Укртелеком возобновил интернет-связь в Херсоне и области
21 марта 2022 , 22:21Читати новину українською
Источник:Госспецсвязи
Украинцы в Херсоне и области могут снова воспользоваться услугами Укртелекома. Компании удалось восстановить Интернет на всей территории области.
Российским оккупантам не удастся загнать жителей Херсона и области в информационную блокаду. Такая "привилегия" останется только у Северной Кореи и их страны-изгнанника.
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Укртелеком восстановил связь
Компании Укртелеком удалось восстановить связь в оккупированном Херсоне и области. Пользователи могут снова пользоваться интернетом.
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