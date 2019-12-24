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      "Укртелеком" повышает цены на телефонную связь и интернет: детали

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      В Украине подорожает телефонная связь и интернет / ukrtelecom.ua

      Компания "Укртелеком" повышает тарифы на телефонную связь, интернет и услуги международной телефонной связи. За услуги придется платить больше уже с января 2020 года.

      С января 2020 года "Укртелеком" повышает тарифы на телефонную связь на 20-24%, то есть на 18-24 гривен. Об этом сообщил директор по корпоративным коммуникациям компании Михаил Шуранов, пишет Интерфакс-Украина.

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      Как изменится стоимость тарифов

      • Тариф Домашний Безлимитный предусматривает 1000 минут на междугородные звонки, 200 минут на мобильные номера и безлимитный местную телефонию. Ранее стоил 99 гривен, с января – 123 гривен в месяц.
      • Тариф Домашний Базовый предусматривает 500 минут междугородних разговоров и 120 минут на мобильные номера. Стоил 94 гривны, будет – 117.
      • Стоимость Тарифа Простого вырастет с 67,10 гривны до 73,81 гривны.

      Также "Укртелеком" меняет плату за некоторые другие услуги, в частности:

      • доступ в интернет;
      • международная телефонная связь;
      • стоимость пользования проводным радиовещанием, IP-телексом;
      • предоставление в пользование соединительных линий, линий непосредственной связи;
      • подключение оборудования охранной сигнализации и другие.

      Ранее в "Укртелекоме" сообщили, что с 1 февраля 2020 года в четырех областях исчезнет проводное радиовещание, а по всей Украине – таксофоны.

      Что известно об "Укртелекоме"?Это крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Сейчас значительную часть его клиентов составляют государственные органы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы. Компанией владеет группа "СКМ" украинского олигарха Рината Ахметова.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Цены Информационные технологии Интернет Укртелеком
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