"Укртелеком" повышает цены на телефонную связь и интернет: детали

Компания "Укртелеком" повышает тарифы на телефонную связь, интернет и услуги международной телефонной связи. За услуги придется платить больше уже с января 2020 года.

С января 2020 года "Укртелеком" повышает тарифы на телефонную связь на 20-24%, то есть на 18-24 гривен. Об этом сообщил директор по корпоративным коммуникациям компании Михаил Шуранов, пишет Интерфакс-Украина.

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Как изменится стоимость тарифов

Тариф Домашний Безлимитный предусматривает 1000 минут на междугородные звонки, 200 минут на мобильные номера и безлимитный местную телефонию. Ранее стоил 99 гривен, с января – 123 гривен в месяц.

предусматривает 1000 минут на междугородные звонки, 200 минут на мобильные номера и безлимитный местную телефонию. Ранее стоил 99 гривен, с января – 123 гривен в месяц. Тариф Домашний Базовый предусматривает 500 минут междугородних разговоров и 120 минут на мобильные номера. Стоил 94 гривны, будет – 117.

предусматривает 500 минут междугородних разговоров и 120 минут на мобильные номера. Стоил 94 гривны, будет – 117. Стоимость Тарифа Простого вырастет с 67,10 гривны до 73,81 гривны.

Также "Укртелеком" меняет плату за некоторые другие услуги, в частности:

доступ в интернет;

международная телефонная связь;

стоимость пользования проводным радиовещанием, IP-телексом;

предоставление в пользование соединительных линий, линий непосредственной связи;

подключение оборудования охранной сигнализации и другие.

Ранее в "Укртелекоме" сообщили, что с 1 февраля 2020 года в четырех областях исчезнет проводное радиовещание, а по всей Украине – таксофоны.

Что известно об "Укртелекоме"?Это крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Сейчас значительную часть его клиентов составляют государственные органы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы. Компанией владеет группа "СКМ" украинского олигарха Рината Ахметова.